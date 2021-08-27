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الجمعة، 27-08-2021 09:16 م

عقوبات تصل إلى الفصل للموظفين الرافضين للقاح كورونا في تورونتو

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الوكيل الإخباري - قال عمدة مدينة تورونتو كبرى المدن الكندية جون توري، إن الموظفين الذين لا يمتثلون ويرفضون التطعيم الكامل ضد كورونا سوف يخضعون للعقوبات بما يصل إلى الفصل من وظائفهم .

وأضاف توري في بيان اليوم الجمعة، أن سياسة التطعيم الإلزامية لكورونا في المدينة لموظفيها البالغ عددهم 37 ألف موظف تسمح ببعض الاستثناءات المحدودة بما في ذلك الأسباب الطبية الموثقة، مبينا أن السياسة التي تتطلب التطعيم الكامل ستتم بحلول 30 تشرين الأول المقبل.

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وأوضح أن هذه السياسة تنطبق على جميع الموظفين والمتطوعين والطلاب في مدينة تورونتو العاملين بها بدوام كامل وجزئي، مضيفا أن أولئك الذين يبحثون عن عمل في المدينة يجب أن يتم تطعيمهم بالكامل كشرط للتوظيف.


وأشار إلى أن المدينة شهدت 7848 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، مبينا أن 762 مريضا بكورونا يعالجون حاليا في مستشفيات المدينة من بينهم 300 في وحدات العناية المركزة .

تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,472,486 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 10,00 ت غ.

 

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