الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 12:33 م

عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - من خلال مزيج من الضغوط والمكافآت، يشجَّع الصينيون على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا... فمن يحصل عليه يُقدم له البيض الطازج وبطاقات دخول أماكن جذب سياحية، أما من يرفض ذلك، فتُثبت علامة على مدخل مبناه.

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وتكافح الصين التي ظهر فيها الوباء وكانت أول دولة تمكنت من القضاء عليه، لإقناع سكانها بالحصول على اللقاح.

وحتى الآن، قدّم البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم 140 مليون جرعة "فقط" (بينما تتطلب معظم اللقاحات المتاحة جرعتين)، لما يشكل 10% فقط من سكانه. وتسعى الصين لتطعيم 40% من مواطنيها بحلول يونيو المقبل.


وفيما عادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الصين، مع الإعلان عن عدد قليل من الإصابات الجديدة بكورونا كل يوم، لا يرى بعض السكان حاجة ملحة لتلقي اللقاح. ونتيجة لذلك، تتنافس السلطات المحلية في ابتكار طرق لإقناعهم.


مكافآت


في ضواحي بكين، تقدم مقاطعة داشينغ قسائم للأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين.


وفي حي آخر، وعدت السلطات بتقديم صندوقين من البيض لمن هم فوق الستين الذين سيحصلون على اللقاح كما يجب. كذلك يحصل آخرون على تذاكر مجانية لزيارة معبد يونغي وهو موقع بوذي شهير في العاصمة. ويبلغ سعر التذكرة لدخول هذا المكان 25 يوان (3.8 دولار).


وتتوافر في الصين فقط اللقاحات المنتجة محلياً.

 

ومع اكتساب حملة التحصين زخماً، يصطف السكان أمام مركز طبي في منطقة تشاويانغ في بكين.


وقال تشانغ الذي كان ينتظر دوره لتلقي الجرعة: "لقد كنت متردداً قبل فترة لأن اللقاح جديد لكن الآن يتم تطعيم عدد متزايد من الأشخاص".

عقوبات
وفي منطقة تشيتشنغ في وسط بكين، وضِعت على عتبات المنازل علامة ملونة تحدد النسبة المئوية للسكان أو العاملين في المكان الذين تلقوا اللقاح.


وتكون العلامة خضراء إذا تم تطعيم أكثر من 80% من السكان المعنيين وصفراء إذا كانت النسبة تتراوح بين 40% و80% وحمراء إذا كانت نسبة المطعّمين أقل من 40%.

 



علامة خضراء على باب متجر في بكين تشير إلى أن معظم العاملين فيه تلقوا اللقاح


وقالت وانغ ينغ التي وضِعت علامة حمراء على المقهى التي تعمل فيه: "أجد ذلك غريباً بعض الشيء. اعتقدت أن التطعيم اختياري، لكنني أشعر الآن بأنه يتوجب على الجميع الحصول عليه".

وأقرت النادلة بأن شكوكاً حول سلامة اللقاحات المتاحة راودتها، لكنها وزملاءها سيرضخون في النهاية للأمر الواقع. وتابعت: "في مجال الأغذية والمشروبات، فإن القيام بذلك سيجعل الجميع أكثر راحة".


وفيما تؤكد الحكومة أن اللقاح اختياري، يبدو في بعض الحالات أن الرفض ليس خياراً.


وعلى الحدود مع ميانمار، تعهدت بلدة رويلي الصغيرة (جنوب غرب) بتطعيم سكانها بالكامل في غضون خمسة أيام، بعد اكتشاف بؤرة للوباء الأسبوع الماضي. ولم يتم تحديد ما إذا كان من الممكن عدم الحصول على اللقاح.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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