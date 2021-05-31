علاجات قد تؤدي إلى تقليل فاعلية لقاح فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - وجد باحثون في كلية ميشيغان للطب أن تناول الأدوية التي تضعف الجهاز المناعي قد تخفف من فاعلية لقاح فيروس كورونا .

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وقالت الدكتورة والباحثة بيث والاس إن هذه الأدوية عادة لعلاج الحالات التي يشكل فيها الجهاز المناعي خطراً على المريض، إذ قد يلحق الجهاز المناعي الضرر بأجزاء معينة من جسم المريض.



وأضافت أن الأمثلة على هذه الأنواع من الحالات تشمل أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، حيث يهاجم الجهاز المناعي في هذه الحالات أجزاء من جسم المريض نفسه، مثل المفاصل على سبيل المثال.



في مثل هذه الحالات يصف الأطباء أدوية تقمع الجهاز المناعي للمريض لمنعه من الاعتداء على أنسجة الجسم.



وقالت والاس إن هذه الأدوية قد تستخدم أيضاً في حالات أخرى مثل عمليات زرع الأعضاء، إذ تساعد هذه الأدوية على منع الجهاز المناعي من مهاجمة العضو المزروع الجديد واعتباره جسماً دخيلاً.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لأنواع معينة من العلاج الكيميائي المستخدم لقتل الخلايا السرطانية تأثير جانبي يساهم في تثبيط وقمع الجهاز المناعي.

المصدر - عربي بوست