علاقة الأسبرين بفيروس كورونا وتقليص الإصابات!

الوكيل الاخباري - مستمراً بتحيير العالم والعلماء بسبب طبيعته الغريبة التي لم يستطع طبيب منذ أشهر طويلة حتى اليوم فهمها، أو التعامل معها، ورغم كل هذا توجد دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية عن فيروس كورونا المستجد تفيد بأن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بسبب الفيروس مقارنة بغيرهم، وهم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات والاعراض، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأكسجين.



حيث شملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى.

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وبعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأكسجين بنسبة 44%، والعناية المركزة بنسبة 43% ،

وقال الباحثون إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47%، مقارنة بالاشخاص الذين لم يتناولوه.



ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر فيروس كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.

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