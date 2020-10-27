الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

دعم مالي للأسر التي تضررت من كورونا

20 سريرا جديدا في مستشفى جرش لاستقبال مصابي كورونا

تعليق حكومي بشأن الحظر الشامل لأيام

المستقلة للانتخابات: 80 بلاغ مخالفة مال أسود و 500 تتعلق بالدعاية

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

أسعار الذهب الثلاثاء 27/10/2020




الثلاثاء، 27-10-2020 11:00 ص

علاقة الأسبرين بفيروس كورونا وتقليص الإصابات!

18949549_101


الوكيل الاخباري - مستمراً بتحيير العالم والعلماء بسبب طبيعته الغريبة التي لم يستطع طبيب منذ أشهر طويلة حتى اليوم فهمها، أو التعامل معها، ورغم كل هذا توجد دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية عن فيروس كورونا المستجد تفيد بأن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بسبب الفيروس مقارنة بغيرهم، وهم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات والاعراض، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأكسجين.

حيث شملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى.

اضافة اعلان

وبعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأكسجين بنسبة 44%، والعناية المركزة بنسبة 43% ،
وقال الباحثون إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47%، مقارنة بالاشخاص الذين لم يتناولوه.


ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر فيروس كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
248266

3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

download

مليون جرعة لقاح ضد كورونا تصل إلى الكويت مطلع 2021

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

3

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

مي

تفشي كورونا في ولاية أمريكية بسبب ترامب

g4-2-e1583958524797

الصحة العالمية تحذر من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا

أخبار متعلقة
107091189_1293541184325510_3010828073131697491_o

سوريا تسجل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا

عيبنات-كورونا-780x470

البحرين: 585 إصابة جديدة بكورونا

5202025133825179145509

الإمارات: وفاة و851 إصابة جديدة بكورونا

107091189_1293541184325510_3010828073131697491_o

فلسطين تسجل 9 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا

1D2A1071

روسيا: 99 وفاة و7867 إصابة جديدة بكورونا

india-coronavirus_perspective_blog_shutterstock_1688319055

الهند: 1124 وفاة و 88600 إصابة جديدة بكورونا