علامة غريبة قد تدل على إصابتك بكورونا

الوكيل الاخباري - إذا كنت تعتقد أن أعراض كورونا قد تم حصرها كلها، فقد اتضح أن هناك دائما شيء جديد يجب تعلمه.

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كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) عن علامة جديدة معظمنا على الأقل ربما ليسوا على دراية بها، بحسب healthy.walla.



لقد سمعنا بالفعل عن أعراض كورونا مثل فقدان حاسة الشم والتذوق أو التعرق الليلي عندما يتعلق الأمر بأوميكرون، لكننا نعترف بأننا لم نعرف هذه العلامة.



وبحسب CDC فقد يكون تلون الشفاه والجلد والأظافر باللون الرمادي المائل إلى الزرقة علامة تحذير على الإصابة بكورونا.



وتفسر تغير اللون كمؤشر على أن الشخص مريض بكورونا ويجب أن يسعى للحصول على رعاية طبية فورية.



ويدور الحديث عن علامات تحذيرية على وجود القليل جدا من الأكسجين في الدم أو ضعف الدورة الدموية. يمكن أن تترافق هذه الحالة مع مشاكل خطيرة، بما في ذلك الربو والالتهاب الرئوي وأمراض القلب.



ومن المحتمل أن تظهر هذه الأعراض فقط في مراحل لاحقة من الإصابة بكورونا.





ما هي أهم أعراض كورونا؟



على الرغم من كثرة الحديث عن وجود اختلافات في الأعراض بين متغيرات كورونا، فهذه هي الأعراض الرئيسية للإصابة بحسب باحثين من كلية كينجز لندن: العطس، والصداع وسيلان الأنف، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والحمى. والتهاب الحلق.



وأدت اللقاحات إلى إصابة العديد من الأشخاص بمرض أكثر اعتدالا وأعراضا أقل.







المصدر : سبوتنك

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