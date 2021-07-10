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السبت، 10-07-2021 12:42 م

علامة فارقة تميز طفرة دلتا من كورونا عن باقي الطفرات

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيوسوف، أن احتمال الإصابة بطفرة "دلتا" من كورونا أعلى بكثير من كورونا العادية.

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وأكد نيتيوسوف، أن عدم ارتداء الكمامات (أقنعة الوجه) يزيد من خطر الإصابة بهذه الطفرة بمقدار مرتين على الأقل.


وقال، "يدل الوضع على أن عدد التكاثر للطفرة السابقة من فيروس كورونا يبلغ 3، فيما يبلغ عدد التكاثر لطفرة "دلتا" نحو 5. وهذا هو الفرق الأساسي بين طفرة دلتا والطفرة السابقة".


وأشار نيتيوسوف ،إلى أن الطفرة الأولى من فيروس كورونا كان من الممكن الإصابة بها في الشارع أو في المطعم أيضا، ولذلك يعتبر ارتداء الكمامات أمرا ضروريا.


وأضاف، أن مؤشر عدد التكاثر للفيروسات معروف منذ عقود، لكن تحديده أمر صعب، إذ يحتاج إلى جمع الإحصاءات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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