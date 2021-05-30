علامة واحدة تثبت الإصابة بكورونا دون أن تدري.. وطريقة للتأكد من العدوى

الوكيل الاخباري - عند الشعور بالإجهاد المستمر، يبدأ البعض في التفكير باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أجل التأكد، خاصة وأن هناك العديد من الحالات التي لا تظهر عليهم الأعراض بسبب عوامل عدة.

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علامة تظهر الإصابة بـ كورونا دون أن تدري



الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر، أوضح أن حالة الإجهاد المزمن قد يكون سببها أشياء عدة مثل وجود خلل بالغدة الدرقية أو عدم انتظام السكر أو مشكلة بإنزيمات الكبد، أما في حالة كون الإنسان سبق وخالط شخصا مصابا بكورونا فهناك احتمالية أن الشعور بالإجهاد سببه الإصابة بـ«كوفيد 19».



وأضاف استشاري الباطنة، أن بعض المصابين لا يعلمون بإصابتهم بـ«كوفيد 19» في حال امتلاكهم جهازا مناعيا قويا، فضلا عن تعرضهم لكمية ضئيلة من الفيروس، وللتأكد من الممكن أن يعتمد الإنسان على تحليل الأجسام المضادة.



تحليل الأجسام المضادة الخاص بفيروس كورونا، يرى الدكتور المصري أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بشأنه أنه دون جدوى نظرا لأنه في حال التأكد من الإصابة لا يفيد بشيء كون أن الإنسان معرض للإصابة بـ«كوفيد 19» أكثر من مرة فهو لا يكون محميا.



وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن نتيجة تحليل الأجسام المضادة غير دقيق في نتيجته ولا يفيد بشيء للمصابين، قائلا: «التحليل ليس ذات قيمة ولا يفيد بشيء في حال معرفة الإنسان بإصابته فهو معرض للعدوى مثل نزلات البرد».



المصدر : أخبارك