الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 10:10 ص

علامة واحدة تثبت الإصابة بكورونا دون أن تدري.. وطريقة للتأكد من العدوى

17060595841614875875


الوكيل الاخباري - عند الشعور بالإجهاد المستمر، يبدأ البعض في التفكير باحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أجل التأكد، خاصة وأن هناك العديد من الحالات التي لا تظهر عليهم الأعراض بسبب عوامل عدة. 

اضافة اعلان

علامة تظهر الإصابة بـ كورونا دون أن تدري 


الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر، أوضح أن حالة الإجهاد المزمن قد يكون سببها أشياء عدة مثل وجود خلل بالغدة الدرقية أو عدم انتظام السكر أو مشكلة بإنزيمات الكبد، أما في حالة كون الإنسان سبق وخالط شخصا مصابا بكورونا فهناك احتمالية أن الشعور بالإجهاد سببه الإصابة بـ«كوفيد 19».

وأضاف استشاري الباطنة، أن بعض المصابين لا يعلمون بإصابتهم بـ«كوفيد 19» في حال امتلاكهم جهازا مناعيا قويا، فضلا عن تعرضهم لكمية ضئيلة من الفيروس، وللتأكد من الممكن أن يعتمد الإنسان على تحليل الأجسام المضادة. 

تحليل الأجسام المضادة الخاص بفيروس كورونا، يرى الدكتور المصري أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بشأنه أنه دون جدوى نظرا لأنه في حال التأكد من الإصابة لا يفيد بشيء كون أن الإنسان معرض للإصابة بـ«كوفيد 19» أكثر من مرة فهو لا يكون محميا. 


وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن نتيجة تحليل الأجسام المضادة غير دقيق في نتيجته ولا يفيد بشيء للمصابين، قائلا: «التحليل ليس ذات قيمة ولا يفيد بشيء في حال معرفة الإنسان بإصابته فهو معرض للعدوى مثل نزلات البرد». 

 

 

 

 

المصدر : أخبارك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cfe07242-9c1b-4b77-a34c-94b176c2b4fb

تونس: ثلاث إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا

f058ceb9-3109-4b97-bd7d-285ba710bdb6

الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن

فيتنام

أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟

برازيل

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

كورونا

الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا ممكنا

60b266454236043ce00ff88a

السعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الاوكسجين لمواجهة كورونا

أخبار متعلقة
لبنان

لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهر

الهند

اكتشاف طفرات فيروسية تلغي مفعول المناعة في الهند

4202130133152673525116

بريطانيا: حملة تبرع لبناء نصب في لندن لضحايا كورونا

بريطانيا

بريطانيا تسجل 1907 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

قطر تسجل انخفاضاً بعدد الاصابات بفيروس كورونا

ايطاليا

إيطاليا ترصد 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا