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الخميس، 23-09-2021 11:16 ص

علماء صينيون يفجرون مفاجأة حول أول انتشار لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - زعم فريق علماء صينيين أن يكون فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" قد بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول إصابة رسميا.

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وقال فريق العلماء، في دراسة نشرت أمس الأربعاء على موقع "ChinaXiv" التابع لأكاديمية العلوم الصينية: "استنادا إلى 12 منطقة أميركية تمثيلية تم اختيارها للتحليل، يمكن أن تحدث الإصابة الأولى بنسبة الاحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019، وهو أبكر مقارنة من التاريخ المعلن رسميا لترصد الحالة المؤكدة الأولى في الولايات المتحدة، أي 20 يناير 2020"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الصينية والروسية.


تقدير الحصيلة المحتملة
واستخدم العلماء لتحديد تاريخ بدء التفشي في منطقة أو أخرى بيانات حول عدد الإصابات المؤكدة هناك، وبناء عليها تم استغلال تحليل رياضي لتقدير الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات المرض بما في ذلك المسجلة وغير المكتشفة.


وأوضحت الدراسة: "بالنسبة إلى 12 منطقة تمثيلية تتراوح معظم التواريخ لحدوث الحالة الأولى باحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019. والتاريخ الأبكر هو 26 أبريل 2019 في رود آيلاند، وتاريخ الأبعد هو أواخر نوفمبر في ديلافير".


وأشارت الدراسة إلى أن كلها تمت أبكر من 20 يناير 2020، التاريخ الرسمي لتسجيل أول حالة مؤكدة، المعلن من قبل السلطات الأميركية.


وخلص فريق العلماء الصينيين إلى أن "نتائج الحساب تشير إلى أنه من المرجح جدا أن وباء كوفيد-19 بدأ الانتشار في الولايات المتحدة تقريبا في سبتمبر 2019".

 

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