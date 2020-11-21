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السبت، 21-11-2020 11:19 ص

علماء يتحدثون عن خطورة الأيام الأولى بعد الإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - تحدث ذروة نشاط الفيروس التاجي في غضون خمسة أيام من لحظة ظهور الأعراض الأولى، وفي هذا الوقت يكون الشخص المصاب أكثر خطورة على الآخرين.

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توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، ونشرت نتائج أعمالهم في مجلة The Lancet.


هذه الميزة، وفقًا للعلماء، تسمح لـ SARS-CoV-2 ، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد، بالانتشار بشكل أسرع من فيروسين حيوانيين آخرين SARC-CoV وMERS-CoV.

 

في الأخير، تكون فترة النشاط في المراحل المتأخرة من المرض حوالي أسبوع و 10 أيام، على التوالي.


وأكد العلماء أن العزل الذاتي في الوقت المناسب والتوعية العامة بأعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا لا يزالان من أفضل الإجراءات لاحتواء انتشار العدوى.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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