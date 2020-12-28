الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

اخر قرارات الحكومة بشأن دوام الموظفين في الأردن

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس الاردنية

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات مريحة بداية العام القادم

الدوريات الخارجية للوكيل : تحويلات مرورية على الصحراوي ونحذر - فيديو

صرف 50% من أجور العاملين بهذا القطاع

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

أسعار الذهب الإثنين 28/12/2020

الإثنين، 28-12-2020 02:01 م

علماء يحددون منتجات للوقاية من فيروس كورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1


الوكيل الاخباري - قام العلماء بتسمية المنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف مسار المرض عند الإصابة، ومنها الشوكولاتة الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفير، التونة والمادة الحافظة E234، والأعشاب البحرية.

اضافة اعلان

يبحث العلماء عن طرق لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أكثر العناصر شيوعا وبأسعار معقولة التي يمكنك شراؤها من السوبر ماركت.


ويمكن تصنيفها إلى 6 منتجات: (التونة - الشوكولاتة الداكنة - مستخلص بذور الجريب فروت - الكفير (الذي يشبه الزبادي أو الحليب) - والمادة الحافظة E234، وأخيرا الأعشاب البحرية).

 

في الوقت نفسه، تحذر أخصائية التغذية الدكتورة سارة بيري، من أن هذه الأطعمة قد تكون مفيدة بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لكن أفضل طريقة لتكون صحيا هي تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، دون الإفراط في استهلاك أي نوع من الأطعمة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116261830_gettyimages-1230271391

معلومات جديدة عن مدى انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا

497847Image1

فلسطين: 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا

_115368367_vaccine2

بعد نجاح اللقاحات.. اختراق علمي جديد من شأنه تغيير مسار الوباء!

11202017145157143965897

الهند: 279 وفاة و 20021 إصابة بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 7 وفيات و477 اصابة بفيروس كورونا

201208083445KVSB

الصحة الكويتية: دفعات من اللقاح تصل منتصف كل شهر

أخبار متعلقة
GettyImages-1249961211

4 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وأخرى مشتركة مع الإنفلونزا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 9 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر:171 إصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

غزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 158 وفاة و14611 إصابة جديدة بكورونا

000_1QC68C

الإمارات: وفاتان و1252 إصابة جديدة بكورونا