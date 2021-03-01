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الإثنين، 01-03-2021 01:49 م

علماء يكشفون أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشف علماء في جامعة كولومبيا الأمريكية الأدوية التي تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.

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ووفقا لمجلة "ناتشير كوميونيكيشن" العلمية، أكد العلماء أن المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يتناولون العقاقير التي تخفض مستويات الكوليسترول انخفضت نسبة الوفاة بينهم بشكل ملحوظ وصلت إلى 50 بالمئة.


وحلل الباحثون بيانات 2626 مريضًا بفيروس كورونا تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأسابيع الثمانية عشر الأولى من الإصابة بالمرض، كان من بينهم 648 شخصًا يتناولون بانتظام العقاقير المخفضة للكوليسترول.


ووفقا لنتائج الدراسة توفي 96 شخصًا (14.8 %) خلال 30 يومًا من العلاج، مقارنة بـ 172 مريضًا (26.5 %) لم يتناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول.


وبعد مجموعة من الأبحاث التي أجراها العلماء مع الأخذ في الاعتبار الفروق الديموغرافية والأمراض المصاحبة والأدوية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نتيجة المرض، تبين أن العقاقير المخفضة للكوليسترول خفضت الوفيات في المستشفى خلال أول 30 يومًا من العلاج في المستشفى بنسبة 50 في المائة.

 

سبوتنيك

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