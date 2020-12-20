علماء يكشفون أعراض متلازمة ما بعد كورونا

الوكيل الاخباري - نشر علماء من المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري البريطاني قائمة بالأعراض الجانبية التي يعاني منها المريض بعد الإصابة بمرض "كوفيد- 19".



ووفقا للعلماء تسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والوخز والخدر في الأطراف بالإضافة إلى الأرق والضعف الإدراكي.



وأشار الباحثون إلى أن المرضى يمكن أن يعانوا أيضا من الغثيان والإسهال وفقدان الشهية وآلام البطن لفترة طويلة، ونوبات الاكتئاب والقلق.



وأوضح الباحثون أن أغلب المرضى بعد الخروج من المستشفى، يشكون من الألم وضيق الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدي.



وفي وقت سابق، قال عالم المناعة نيكولاي كريوتشكوف إن كل خمس أشخاص أصيب بفيروس كورونا يعاني من متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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سبوتنيك

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