علماء يكشفون سبب سرعة انتشار أوميكرون

الوكيل الإخباري - وجد علماء من جامعة كيوتو اليابانية تفسيرا لسرعة انتشار متحور "أوميكرون"، حيث أظهرت الدراسة التي نقلتها وكالة (سبوتنيك) اليوم الجمعة، أن سبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" يرجع إلى قدرته على العيش على بعض السطوح فترة أطول .

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واكتشفوا أن "أوميكرون" يستطيع أن يعيش لفترة أطول من سلالات فيروس كورونا السابقة على البلاستيك وجلد الإنسان، ويظل "أوميكرون" ابان ذلك قادرا على نقل العدوى .



وبينما تستطيع السلالة الأصلية (سارس كوف-2) أن تعيش على الأسطح البلاستيكية خلال 56 ساعة، يمكن أن يبقى "أوميكرون" حيّا لمدة 5ر193 ساعة، ويمكن أن تبقى السلالة الأصلية على جلد الإنسان لمدة 6ر8 ساعة، مقارنة ب1ر21 ساعة لـ"أوميكرون" .



ولهذا السبب أطاح "أوميكرون" بالمتحورات الأخرى وبدأ يتكاثر بسرعة وفقا لرؤية العلماء .

بترا