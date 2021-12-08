علماء ينشرون أول صورة مجهرية لمتحور 'أوميكرون' - شاهد

الوكيل الاخباري - نشر باحثون من جامعة هونغ كونغ صورة بالمجهر الإلكتروني لمتحور "أوميكرون".

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وأفادت الجامعة، بأن علماء الطب، بما في ذلك علماء الأمراض وعلماء الفيروسات، تمكنوا من أخذ صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" وإصدار الصورة بتكبير منخفض وعال.



وأوضح الباحثون أنه عند الطاقة المنخفضة، يُظهر الرسم المجهري تلف الخلايا التي تحتوي على حويصلات منتفخة تحتوي على جزيئات فيروسية سوداء صغيرة.

فيما يُظهر الرسم المجهري الضوئي العالي التكبير مجاميع من الجسيمات الفيروسية ذات أشواك إكليلية على سطحها.



وتمكن باحثون من قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، في وقت سابق، عزل "أوميكرون" من العينات السريرية، مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاحات ضد السلالة الجديدة.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".







وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

المصدر : سبوتنك