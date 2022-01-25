الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 11:21 ص

على خلفية تفاقم الوضع الوبائي.. الجزائر تمنع اقامة حفلات الزفاف

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الوكيل الاخباري- بقرار من الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، مُنعت جميع الملتقيات واللقاءات والتجمعات، وخاصة حفلات الزفاف وما شابه، إلى إشعار آخر.

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ونقلت صحيفة "الشروق" عن بيان رسمي بهذا الشان أنه تقرر "تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 يناير 2022"، تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي أعقاب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل إصابات مؤخرا تجاوزت ما سُجّل خلال ذروة الموجة الثالثة، لافتا إلى أن " هذا الارتفاع في عدد الإصابات يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد التشبع".

وحذر البيان من أن "هذا الانتشار في عدوى الإصابة بكورونا قد يكون له تأثير قوي على السكان وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لا سيما غير الملقحين".

ودعت الحكومة الجزائرية مواطنيها "إلى الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية، ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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