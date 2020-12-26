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السبت، 26-12-2020 10:02 م

عُمان تبدأ التطعيم ضد كورونا الأحد

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطنة عمان، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستنطلق الأحد، لتكون الدولة العربية السادسة التي تتخذ الخطوة ذاتها.
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وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، السبت، بأن حملة التطعيم بلقاح "فايزر بيونتيك" الأمريكي الألماني، تستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

ووفق الوكالة، وصلت أول دفعة من لقاح "فايزر بيونتيك" المُضاد لكورونا إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي، الخميس، دون تفاصيل.

 




 

 


 

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