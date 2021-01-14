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الخميس، 14-01-2021 09:54 ص

عمدة موسكو يعلن أن الوضع الوبائي في العاصمة لا يزال خطيرا

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الوكيل الاخباري - كشف عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي في موسكو لا يزال خطيرا، مشيرا إلى عدم حدوث انخفاض ملموس في أعداد المصابين والمرضى بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

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وقال سوبيانين : "لا يزال الوضع الوبائي في موسكو خطير وغير ثابت.

 

من الجانب الأول ساعدت عطلة رأس السنة الجديدة بإيقاف نمو عدد الإصابات بفضل العطلة وانخفاض في حركة الركاب بوسائل النقل العام، كما أن التطعيم يكتسب زخما، حيث يتم تطعيم الآلاف من سكان موسكو يوميًا".


وأضاف سوبيانين، قائلا: "ومن جانب آخر لم يكن هناك انخفاض ملموس في معدل المرضى في المستشفيات ولا يزال أكثر من 13 ألف شخص في المستشفيات وهو نفس العدد قبيل العطلة".


وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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