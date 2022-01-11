الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

عودة الطلبة للتعليم الوجاهي في إسبانيا وسط تصاعد أوميكرون

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الثلاثاء، 11-01-2022 02:36 ص

عودة الطلبة للتعليم الوجاهي في إسبانيا وسط تصاعد أوميكرون

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الوكيل الاخباري - عاد الطلاب في إسبانيا إلى المدارس، الاثنين، على الرغم من اجتياح المتحور أوميكرون أوروبا، ودفعه معدلات الإصابة إلى مستويات قياسية.

وبحسب وكالة (إي في إي) الإسبانية للأنباء، فإن الطلاب في مختلف المراحل الدراسية عادوا إلى الدراسة الوجاهية بنسبة مئة بالمئة، وسط إجراءات صحية محددة، حيث ستكون أقنعة الوجه إلزامية في كل من الصفوف الدراسية الداخلية والخارجية بينما تم تخفيف قواعد الحجر الصحي للطلاب المخالطين للحالات الإيجابية.

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