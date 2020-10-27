الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على نظام صندوق تكافل المهندسين

العضايلة يغرد في ذكرى رحيل حبيب الزيودي

سوس حي في (100) طن أرز بعمان

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

أخطاء فادحة في نتائج فحوص كورونا تصدم الاردنيين !

تنبيه هام من وزارة التربية حول الاختبارات المدرسية

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة




الثلاثاء، 27-10-2020 03:35 م

زيادة عدد أسرّة العناية المركّزة

غزة .. إجراءات للتعامل مع كورونا في فصل الشتاء

غ
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، بغزة، عبد السلام صباح، أن الوزارة، اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع فيروس (كورونا) في المرحلة المقبلة، تمهيداً لقدوم فصل الشتاء.

وقال وفق مصادر فلسطينية ، بغزة: إنه جارِ العمل على تحسين جهوزية أماكن الفرز داخل المستشفيات، وإنشاء خيم أخرى، وتوسيع أماكن الفرز الموجودة بما يعزز صمودها؛ لاستمرار تقديم خدماتها لفترة أطول في ظل الجائحة.

وذكر، أنه سيتم ضمن الخطة المعدة، توسيع مستشفى غزة  الأوروبي الخاص بمصابي (كورونا)، وزيادة عدد أسرّة العناية المركّزة فيه، والعمل على تجهيز مستشفى الصداقة التركي، بحيث يستقبل مصابي (كورونا) من الحالات المتوسطة والشديدة التي تحتاج للمبيت فيه.

وأوضح صباح، أنه تم تخصيص مكان في كل مستشفى من مستشفيات قطاع غزة لمصابي (كورونا)، بقدرة استيعابية تتراوح بين 180- 200 سرير، موزعة حسب قدرة كل مستشفى، ودعمها بالاحتياجات الطارئة؛ لتخفيف الأعباء عن المستشفيات الأخرى الخاصة بمصابي (كوفيد- 19)، مبيناً بأنه سيتم العمل بالخطط المعدة، وفقاً لتطور الحالة الوبائية في المجتمع في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية داخل المستشفيات، تبذل جهوداً مضاعفة في اتخاذ الإجراءات الوقائية في المستشفيات، لسلامتهم وسلامة المرضى، من خلال العمل على توحيد بوابات دخول المستشفيات، وتخصيص مدخل ومخرج واحد للمرضى، ومنع زيارات المرضى، والالتزام بوجود مرافق واحد فقط مع كل مريض، يحمل بطاقة خاصة به.

ودعا صباح المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس (كورونا) خاصة مع قرب فصل الشتاء، وعدم تجمع المواطنين في غرف مغلقة وضيقة، والحفاظ على التباعد الجسدي؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أحبائهم، خاصة كبار السن والمرضى المنومين وذوى المناعة الضعيفة.

المصدر : دنيا الوطن 

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e6cb44c4236045ae529e5ff

العراق: 53 وفاة و4510 إصابات بكورونا

_v_ukraine_650x410_1_650x410_1_650x410

الباكستان: 6 وفيات و773 إصابة جديدة بكورونا

303961_12_1601975711

الهند: 488 وفاة جديدة بكورونا

000_1QC68C

قطر: 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1213

الاحتلال: 780 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 42 وفاة و11409 إصابات بكورونا

أخبار متعلقة
32020201121427763471

مصر تسجل اكثر من 6 الاف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

32020201121427763471

مصر تسجل 10 وفيات و 132 إصابة جديدة بكورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

بريطانيا: ارتفاع الإصابات بكورونا يسبب ضغطا على المستشفيات

5f82333cc4805

مصر : 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كم

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

8

تونس تسجل ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا