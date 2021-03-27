غزة: إغلاق ليلي لمواجهة انتشار كورونا

الوكيل الإخباري- تبدأ وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة اعتبارا من الليلة فرض الاغلاق الليلي من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، في اطار إجراءات اعلنت عنها لمواجهة الارتفاع الملحوظ بإصابات فيروس كورونا في القطاع.

اضافة اعلان



وعلى صعيد متصل، اعلنت وزارة الصحة في القطاع في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، انه تم تسجيل 605 اصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، في حين تماثل للشفاء 200 شخص.



واشارت الوزارة الى ان اجمالي الاصابات بلغ 62070، بينها 5232 حالة نشطة، فيما بلغ اجمالي الوفيات 598 وفاة، لافتة الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 190، والحالات الخطيرة والحرجة 109 حالات.



