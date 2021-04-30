غزة: اجمالي الاصابات بفيروس كورونا يتجاوز 100 الف اصابة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في القطاع منذ بدء انتشار الوباء تجاوز 100 الف اصابة.

اضافة اعلان



وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 2091 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 11 وفاة و 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 612 حالة.



واكدت أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 100977 اصابة من بينها 13559 حالة نشطة و 86523 حالة تعاف واجمالي الوفيات 895 حالة وفاة.



--(بترا)