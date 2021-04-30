الجمعة 30-04-2021
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الجمعة، 30-04-2021 01:14 م

غزة: اجمالي الاصابات بفيروس كورونا يتجاوز 100 الف اصابة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في القطاع منذ بدء انتشار الوباء تجاوز 100 الف اصابة.

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 2091 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 11 وفاة و 572 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 612 حالة.


واكدت أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 100977 اصابة من بينها 13559 حالة نشطة و 86523 حالة تعاف واجمالي الوفيات 895 حالة وفاة.


--(بترا)

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