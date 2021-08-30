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الإثنين، 30-08-2021 12:38 م

غزة: ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، 1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع ملحوظ بعدد الاصابات، ولاسيما الحالات الخطيرة والحرجة.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 4455 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم تسجيل وفاتين و1354 اصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 222 شخصا.


واشارت الوزارة الى ان اجمالي الاصابات بلغ 129111 اصابة، بينها 10842 حالة نشطة، و117132 حالة تعافي، والوفيات 1137 وفاة.


ولفتت الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 152حالة.

 

المصدر: بترا

 

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