غزة: الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا طبيا على القطاع، ويمنع إدخال الأجهزة الطبية أو صيانتها لمواجهة فيروس كورونا والطفرات المصاحبة له.

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وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار لإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية المتعطلة، ويمنع حتى إخراجها من القطاع لإصلاحها، فيما المرضى بدون توفر الأجهزة الصحية والتشخيصية المناسبة، وعدم إصلاح المتعطل منها، ما يعرضهم إلى مضاعفات صحية خطيرة.



وأكدت أن الاحتلال يتعمد تخريب وشل النظام الصحي وإرباك المنظومة الصحية في قطاع غزة، وهناك 20 جهازا طبيا بحاجة لصيانة وقطع غيار، منها جهاز "السي تي" في مستشفى والأقصى والمستشفى الإندونيسي.



وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية ضمنت حق العلاج للمرضى، ولكن الاحتلال يمارس حرمان مرضى القطاع بشتى الطرق من الوصول إلى العلاج خارج القطاع وداخله.

المصدر: بترا