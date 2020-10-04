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الأحد، 04-10-2020 06:12 م

غزة: التربية تعلن عن عودة طلبة التوجيهي لمقاعد الدراسة السبت المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة جهوزيتها الكاملة لاستئناف تدريس طلبة الثانوية العاملة كمرحلة أولى من مراحل العودة الآمنة للمدارس بعد توقف الدراسة الطارئ في أب الماضي بسبب فيروس كورونا.
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وقال أمين عام الوزارة زياد ثابت في تصريح صحفي, إن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة الصحة دليلاً كاملاً يتضمن إجراءات صحية وتعليمية دقيقة لاستئناف التدريس بشكل آمن وواقي ويحمي الطلبة من فيروس كورونا.

وأضاف أن الوزارة نفذت ،اليوم الأحد ، محاكاة العودة الآمنة للمدارس في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين بمديرية تعليم خانيونس جنوب قطاع غزة لتتابع عن قرب وتجري اختباراً لدليل العودة الآمنة للمدارس .

ومن المقرر أن يعود صباح السبت المقبل، نحو 30 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة (التوجيهي)، إلى مقاعد الدراسة، بعد تأجيل لأكثر من شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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