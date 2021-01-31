غزة: انخفاض ملموس في اعداد المصابين بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - سجل قطاع غزة انخفاضا ملموسا بعدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الاحد، حيث اعلنت وزارة الصحة في القطاع عن تسجيل 125 اصابة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، الى انه تم اجراء 2143 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفاة جراء الاصابة بالفيروس التاجي، فيما تم تسجيل 235 حالة شفاء جديدة.



واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 51312 اصابة، من بينها 4485 حالة نشطة و46305 حالات شفاء، و522 وفاة.



وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت سلسلة اجراءات تهدف الى تخفيض عدد الاصابات في القطاع من خلال فرض حظر التجول الليلي، ومنع الاسواق الشعبية وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، ناهيك عن حالة الحصار الاسرائيلي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع.



--(بترا)

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