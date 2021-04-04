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الأحد، 04-04-2021 07:07 م

غزة تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا

غزة


الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأحد تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بلغ 1628 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها إن الإجمالي التراكمي للإصابات في القطاع وصل بذلك إلى 70435 حالة، منها 11734 حالة نشطة و630 وفاة، بزيادة حالتين خلال اليوم الماضي.


وذكر البيان أن إجمالي 81600 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا وصلت غزة ما يكفي لتطعيم، 40800 شخص، وتلقى 24132 شخصا اللقاح حتى الآن.


وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم أيضا تسجيل 1178 إصابة جديدة في الضفة الغربية فيما بلغ عدد الوفيات في الضفة والقطاع 25 وفاة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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