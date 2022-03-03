غزة تسجل 6 وفيات و315 إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ست وفيات و 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إلى أن إجمالي المصابين بلغ 246838، من بينها 9350 حالة نشطة و 235558 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1930.



وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

بترا

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