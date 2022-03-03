الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 12:39 م

غزة تسجل 6 وفيات و315 إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ست وفيات و 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إلى أن إجمالي المصابين بلغ 246838، من بينها 9350 حالة نشطة و 235558 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1930.


وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 95، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

 

بترا

 

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