الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 11:41 ص

غزة: تسجيل خمس وفيات و997 إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل خمس وفيات و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الإجمالي التراكمي لعدد الإصابات بلغ 32158 اصابة منها 9527 حالة نشطة و 22394 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 237، وأن اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغ 337 حالة واجمالي الحالات الحرجة 224 .


--(بترا)

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