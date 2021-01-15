الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 11:53 ص

غزة: تسجيل 10 وفيات و403 اصابات بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 10 وفيات و403 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن العدد الإجمالي للمصابين في القطاع بلغ 47295 اصابة من بينها 6693 حالة نشطة وتسجيل و 40128 حالة تعاف، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 474 ، واجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات 162 حالة.


--(بترا)

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