غزة: تسجيل 13 وفاة و992 اصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة عن تسجيل 13 وفاة و 992 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 3228 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 13 وفاة و 992 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1923 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



واشارت الى أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 96081 اصابة من بينها 17500 حالة نشطة و 77749 حالة تعاف واجمالي الوفيات 832 وفاة.



--(بترا)