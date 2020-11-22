غزة.. تسجيل 3 وفيات و 684 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات، و684 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية للإصابات.

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وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول جائحة "كورونا"، إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها خلال هذه الفترة بلغت ألفين و849، في حين سجل تعافي 200 حالة جديدة من المصابين.



وأوضحت الوزارة أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 14 ألفا و768، منها 5 آلاف و517 حالة نشطة، فيما تعافى 9 آلاف و189 مصاب، وسجل 65 وفاة.

وبينت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى هي 231، وأن إجمالي الحالات الخطيرة هي 79.





