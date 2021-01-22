غزة: تسجيل 4 وفيات و 275 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل اربع وفيات و 275 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، ان العدد الاجمالي للمصابين بلغ 49187 اصابة من بينها 5380 حالة نشطة و 43306 حالات تعاف، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 501 وفاة.



--(بترا)

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