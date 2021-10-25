غزة: تسجيل 5 وفيات و314 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 1576 فحصا مخبريا، لافتة الى تعافي 889 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 182393 اصابة، بينها 6339 حالة نشطة، و174511حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1543 وفاة.



واوضحت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 168 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 107 حالات.



المصدر: بترا