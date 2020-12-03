غزة: تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





اعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل بإستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك في ضوء تقييم الحالة الوبائية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، انه تقرر كذلك فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 كانون اول الحالي وحتى نهاية الشهر، وفرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 كانون اول الجاري، ويكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، انه وبناء على مستجدات المرحلة الحالية بسبب تطور الحالة الوبائية وتفشي فيروس كورونا، تقرر وقف صلوات الجمعة والجماعة في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، ابتداءً من فجر يوم السبت 5 / 12 / 2020م وحتى إشعار آخر وسيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومة مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية.