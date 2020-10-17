غزة.. تعافي 85 حالة جديدة من مصابي كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19).

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وأكدت الوزارة، تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، لتصبح الحالات النشطة حالياً، 1763 حالة.



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن تسجيل هذا الرقم جاء بعد إجراء 1836 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر : دنيا الوطن

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