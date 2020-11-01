غزة .. تعميم بخصوص إجراء فحص كورونا عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري -عممت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بخصوص إجراء فحص (PCR) للمغادرين عبر (معبر رفح البري).



وقالت في التعميم: إنها تعتمد كشوفات وزارة الداخلية في إجراء فحص (PCR) للمغادرين، وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.



وسيستلم المسافر الإفادة بفحص فيروس (كورونا) في صالة (معبر رفح البري)، وإجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين، سيكون اليوم الأحد من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.



المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:

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محافظة الشمال في (مركز هالة الشوا) في بيت لاهيا، ومحافظة غزة في (مركز الشاطئ) و(مركز الصوراني ) بالشجاعية، والمحافظة الوسطى في (مركز النصيرات القديم)، ومحافظة خانيونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.



المصدر : دنيا الوطن

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