غزة .. تفشي كورونا مستمر وبؤر تشكل خطرا

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة أن تفشي وباء (كورونا) في القطاع، مازال مستمراً.

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ولفت، إلى أن تسجيل الإصابات بشكل يومي متزايد في مختلف مناطق القطاع.



وقال القدرة في تصريحات صحافية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف مناطق القطاع.

وبين أن مناطق شمال القطاع سجلت 71 إصابة، ومدينة غزة 79 إصابة، والمنطقة الوسطى 11 إصابة، وخانيونس 21 إصابة، ورفح 26 إصابة، وهي العدد الاكبر الذي سجل خلال الفترة الماضية في محافظة رفح".



وأضاف: "هذه الأرقام تشير إلى أنه حتى هذه اللحظة، هناك فئة من المواطنين غير ملتزمة بإجراءات الوقاية والسلامة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية، وقامت وسائل الإعلام مشكورة بنشرها خلال الأشهر الماضية".



ولفت الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين، غير مهتمة بانتشار الوباء في قطاع غزة، وهم بذلك يسجلون بؤراً جديدة، ينقلونها بدون أن يشعروا إلى مناطق جديدة في القطاع.



وقال القدرة: "هذه البؤر الجديدة تشكل خطراً على المجتمع بشكل لافت، كما أنه بوجود الإصابات بشكل متزايد فإنها تضغط على المنظومة الصحة بشكل كبير، وهذا يعطي فرصة أكبر لتمدد الوباء، وتقويض جهود تقصي الوباء في القطاع".



المصدر : دنيا الوطن

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