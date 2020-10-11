الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

10 وفيات و 928 اصابة بكورونا في الاردن اليوم

تطورات دوام المدارس في الاردن

توضيح هام من الهيئة المستقلة للانتخاب

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في الكرك

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا اليوم الى 10

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

العقبة الخاصة تعلن عن اصابة عدد من موظفيها بكورونا

تعليق الدوام في مركز التنمية بعد إصابة موظف بكورونا




الأحد، 11-10-2020 03:53 م

بعد ما تم تداوله

غزة .. نفي تسجيل إصابات بكورونا بين طلبة الثانوية

غزة
من المصدر


الوكيل الإخباري - نفى مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم بغزة، معتصم الميناوي، ما يجري تداوله بشأن اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) بين طلاب الثانوية بالمدارس، التي أعيد افتتاحها.

وقال الميناوي، وفق إذاعة (الأقصى): "ننفي ما يتم تداوله من شائعات، حول وجود إصابات بطلبة الثانوية العامة، وهو خبر عارٍ عن الصحة". 

وأضاف الميناوي: "سنقوم بالإجراءات القانوية ضد مثيري الشائعات، ونؤكد أن المصدر الوحيد للمعلومات، هو البيانات الرسمية، وموقع الوزارة، وصفحتها على (فيسبوك)".

اضافة اعلان
 

المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






المزيد على دنيا الوطن ..https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/10/11/1374179.html#ixzz6aZCO3Ga1
Follow us:@alwatanvoice on Twitter|alwatanvoice on Facebook



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202025133825179145509

سلطنة عُمان: 1761 إصابة جديدة بكورونا

39

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل نيسان

33

البرازيل: 559 وفاة جديدة بكورونا

2202027181943547610600

سوريا: 3 وفيات و57 إصابة بفيروس كورونا

ايران

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مصاب بكورونا

107512743_1293540817658880_1008853160205273573_o

فلسطين تسجل 3 وفيات و422 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
5e80e36d42360415e97a3178

ارتفاع متواصل باصابات كورونا في فرنسا

دراسة-أوروبية-فصيلة-الدم-والجينات-ترتبط-بمدى-شدة-أعراض-كورونا-

أوكرانيا:33 وفاة و2462 إصابة بكورونا

1-1361728

الهند تسجل 1136 وفاة و92071 اصابة جديدة بكورونا

غغ

غزة: 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

426e5d0f1b7b5875a55f141365596ddd

لبنان: وفاتان و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

58cb857a-4f72-48aa-bfd1-36161c370589_16x9_1200x676

سوريا تسجل 3 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا