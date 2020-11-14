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السبت، 14-11-2020 10:31 ص

غزة: وفاة و310 إصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، تسجيل وفاة  و310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول جائحة "كورونا"، إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها خلال هذه الفترة بلغت ألفين و661، في حين سجل تعافي 295 حالات جديدة من المصابين.


وأوضحت الوزارة أن الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 10 آلاف و126، منهم 3 آلاف و112،  فيما تعافى 6 آلاف و968 مصاب، وسجل 46 وفاة.
وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة البدء في تنفيذ سياسة العزل المنزلي للمصابين بفيروس "كورونا"، باستثناء بعض الحالات.


وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن الحالات التي ستستثنى من هذا القرار هم: المصابون الذين تستلزم حالتهم الصحية رعاية طبية خاصة حيث سيتم عزلهم وعلاجهم في المؤسسات الصحية، والمصابون الذين لا تتوفر لديهم الظروف المناسبة لإتمام العزل المنزلي، حيث سيتم عزلهم في مراكز العزل المخصصة لذلك.

 

المصدر: القدس برس



 




 

 


 

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