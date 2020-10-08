غزة: وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، وإصابة 51 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في القطاع، إن حالة الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 50 عاما، ويعاني من سرطان في الكبد، مشيرة الى أن 53 حالة جديدة تعافت المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.



واضافت إن الإجمالي التراكمي لعدد المصابين بالـفيروس في القطاع منذ بدء الجائحة في آذار الماضي بلغ 3751 إصابة، منها 1543 حالة نشطة، و24 وفاة، وتعافي 2184 حالة.



