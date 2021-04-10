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السبت، 10-04-2021 12:36 م

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل عشر وفيات و 1064 اصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة انه تم اجراء 3064 فحصا مخبريا، لافتة الى شفاء 600 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان اجمالي الاصابات بلغ 80044 اصابة، بينها 18369 حالة نشطة، و 61004 حالات تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 671 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 387 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 263 حالة.

 




 

 


 

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