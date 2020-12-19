غزة: 10 وفيات و935 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 10 وفيات و935 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، انه تم اجراء 2088 فحصا مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافي 797 حالة جديدة .



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 30146 اصابة، من بينها 8851 حالة نشطة، و21075 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 220 .



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 364 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.



