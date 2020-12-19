السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بعد تغيير موعد صرفها .. ترقب لاستلام الرواتب

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس بالمملكة

توضيح حكومي حول عودة الطلبة إلى المدارس

وفيات السبت 19/12/2020

أسعار الذهب السبت 19/12/2020

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

السبت، 19-12-2020 11:10 ص

غزة: 10 وفيات و935 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5f914a67423604289b3a0c50


الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 10 وفيات و935 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، انه تم اجراء 2088 فحصا مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافي 797 حالة جديدة .


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 30146 اصابة، من بينها 8851 حالة نشطة، و21075 حالة تعاف، فيما بلغ اجمالي الوفيات 220 .


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 364 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fddb5f54c59b717623aef59

إصابات كورونا في روسيا فوق الـ28 ألفا لليوم الثالث

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

أمريكا تتحرى أمر 5 حالات حساسية بين أفراد تلقوا لقاح فايزر

_115363538__115371409_gettyimages-1265248637

الصين: تطعيم مجموعات رئيسية بلقاحات كورونا خلال الشتاء والربيع

1220201821518904240940

كندا تتخطى حاجز 495 ألف إصابة بكورونا

54edeb16-1a06-45e2-90b2-f216123b5ac0-AFP_AFP_8VB6X3

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بالاستعمال الطارئ للقاح موديرنا

0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند تتخطى حاجز عشرة ملايين إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 7 وفيات و735 اصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

غزة: 9 وفيات و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

497847Image1

غزة تسجل 5 وفيات و748 اصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

غزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

غزة تسجل 4 وفيات و891 اصابة جديدة بكورونا

309122_12_1605607810

وفاتان و 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة