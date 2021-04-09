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الجمعة، 09-04-2021 12:53 م

غزة: 11 وفاة 1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 وفاة و 1673 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 3400 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل 11 وفاة و 1673 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 592 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 78980 اصابة من بينها 17915 حالة نشطة و 60404 حالات تعافي واجمالي الوفيات بلغ 661 وفاة.


--(بترا)

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