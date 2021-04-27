غزة: 12 وفاة و1038 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل اثني عشرة وفاة و1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، الى انه تم اجراء 3284 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية، وتسجيل اثني عشرة وفاة و1038 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1723 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين في القطاع بلغ 98887 اصابة، من بينها 14846حالة نشطة، و83172 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 869 وفاة.



وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفيات بلغ 355حالة، منها 269 حالة خطرة.

المصدر: بترا