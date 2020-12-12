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غزة: 13 وفاة و505 إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم السبت، حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفيما يلي نص البيان: اجراء ( 1618 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية. تسجيل ( 505 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا. تعافي 718 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 

13 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا اجمالي تراكمي للمصابين 27939 اصابة اجمالي الحالات النشطة 9608 حالة اجمالي المتعافين 18143 حالة اجمالي الوفيات 188 حالة وفاة  اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 358 حالة.  اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 174 حالة.


 




 

 


 

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