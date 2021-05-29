غزة: 250 اصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث وفيات و250 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 870 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى تعافي 210 حالات جديدة من مصابي الفيروس.



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 108750 اصابة، بينها 2845 حالة نشطة و104888 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1017 وفاة.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالات، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 73 حالة.

المصدر: بترا