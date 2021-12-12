غزة: 5 وفيات و 74 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل خمس وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للجائحة في القطاع، إنه تم تسجيل 60 حالة تعاف جديدة من مصابي الفيروس خلال الساعات الاخيرة.



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 188393 إصابة من بينهم 1575 حالة نشطة و185151 حالة تعاف، كما بلغ اجمالي الوفيات 1667 وفاة.



وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى بلغت 60 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

بترا