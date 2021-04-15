الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كابل في زيارة غير معلنة

قرار مرتقب بعودة صلاة الجمعة في مساجد الاردن

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.8 مليون دينار

الأمانة لـ الوكيل: نراقب بيع العصائر خلال شهر رمضان ونتلف ما يخالف الشروط

وزارة الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

المفرق: مخالفة 6 محال تجارية لم تلتزم بالتسعيرة الحكومية

مستوطنون يقطعون أشجارا في نابلس

إحالة عدد من موظفين الصحة إلى التقاعد

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

الخميس، 15-04-2021 12:52 م

غزة: 5 وفيات و1162 اصابة جديدة بفيروس كورونا

thumb


الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 وفيات و 1162 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 1050 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الماضية.


واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 87166 اصابة، بينها 21006 حالات نشطة، و65433 حالة شفاء و717 وفاة.


واشارت الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 398 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايراانن

إيران تسجل رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا

روسيا

روسيا تسجل 398 وفاة و8944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الهند لتسبق البرازيل

أفراد الأمن في ثياب مدنية خارج مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم 1 فبراير 2021

لغز منشأ كورونا.. الفرضية الأولى إلى الواجهة مجدداً

40363a4a-29cd-4df6-a4aa-8e80beeca418

عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي لقاح كورونا

6077cdbc42360451353ddd9c

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

أخبار متعلقة
لقاح

فيتنام تعتمد استخدام لقاح سبوتنيك v الروسي

الحياة-في-تركيا

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية العام الحالي

بريطانيت

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا

3

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

eYF25hZILbH139jxC7aY2aW1PkbtO8m78wscOGBz

الهند تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا خلال أربعة أشهر

image1024x768

صحة غزة تحذر من ازدياد الاصابات بفيروس كورونا