غزة: 5 وفيات و1162 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 وفيات و 1162 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 1050 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الماضية.



واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 87166 اصابة، بينها 21006 حالات نشطة، و65433 حالة شفاء و717 وفاة.



واشارت الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 398 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.