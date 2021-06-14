غزة: 5 وفيات و132 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل خمس وفيات، و132 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، انه تم اجراء 600 فحص مخبري، لافتة الى تعافي 266 حالة جديدة من مصابي الفيروس.



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين ارتفع الى 112077 اصابة، بينها 3688 حالة نشطة و107344 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1045 وفاة.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 67 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

المصدر: بترا