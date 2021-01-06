غزة: 5 وفيات و610 اصابات جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 5 وفيات و610 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع انه تم تسجيل 805 حالات تعاف جديدة من كورونا خلال الساعات الماضية.



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 43744 اصابة من بينها 9108 حالات نشطة و34227 حالة تعاف و 409 وفيات.



واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 247 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 137 حالة.



-- (بترا)

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